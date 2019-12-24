Обвинение просит четыре года колонии участнику акции 27 июля Суровцеву

Прокурор просит суд назначить наказание в виде четырёх лет лишения свободы участнику акции 27 июля в Москве Сергею Суровцеву, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.

«Прошу приговорить Суровцева к четырём годам колонии», — приводит ТАСС слова прокурора из зала Мещанского районного суда.

По данным следователей, 30-летний Суровцев поднял на Тверской улице секцию металлического ограждения, нанёс ею удар росгвардейцу, а затем пытался блокировать передвижение других сотрудников правоохранительных органов.

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию обвиняемого и признал законным решение Басманного суда Москвы о его аресте.