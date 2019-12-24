Проезд в московском транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным

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Проезд в общественном транспорте Москвы, в том числе в метро, в новогоднюю ночь будет бесплатным. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Проезд в московском транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным
  • ©mos.ru

«На Новый год наземный транспорт, метро и МЦК будут работать всю ночь. С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд бесплатный», — написал он на странице в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, парковки на улицах Москвы с 1 по 8 января также будут бесплатными.

Ранее НСН сообщила о планах властей Москвы открыть десятки новых станций метро в ближайшие годы.

22 декабря Центр организации дорожного движения (ЦОДД) проинформировал водителей Москвы об ограничениях автомобильного движения в течение новогодних праздников.

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