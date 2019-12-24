Проезд в московском транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным
- ©mos.ru
«На Новый год наземный транспорт, метро и МЦК будут работать всю ночь. С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд бесплатный», — написал он на странице в соцсети «ВКонтакте».
Кроме того, парковки на улицах Москвы с 1 по 8 января также будут бесплатными.
Ранее НСН сообщила о планах властей Москвы открыть десятки новых станций метро в ближайшие годы.
22 декабря Центр организации дорожного движения (ЦОДД) проинформировал водителей Москвы об ограничениях автомобильного движения в течение новогодних праздников.