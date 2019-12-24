Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, за счёт чего удалось добиться роста реальных доходов россиян на 0,8% за девять месяцев 2019 года.

«Самое главное — это перелом той тенденции, которую мы наблюдали последние годы. За счёт чего это произошло? За счёт роста заработных плат, за счёт роста пенсий и пособий, которые росли гораздо выше инфляции. И за счёт снижения темпов инфляции. Я считаю, что это важнейший наш конечный показатель работы правительства», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Силуанов отметил, что в 2019 году удалось переломить тенденцию, когда доходы россиян не росли.

«У нас реальные располагаемые доходы не росли, были всегда в минусе. Кстати говоря, и в I квартале тоже, если посмотреть, была отрицательная величина, а II и III кварталы пошли в рост. Причём III квартал — это уже хорошие темпы роста реальных располагаемых доходов, то есть всех доходов, очищенных от инфляции», — заявил глава Минфина.

Ранее Росстат на основе корректировки данных заявил о росте реальных располагаемых доходов россиян за девять месяцев 2019 года на 0,8%.

Как заявлял российский лидер Владимир Путин, зарплаты граждан растут, но реальные доходы стоят на месте, и такую ситуацию нужно менять.

Эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы роста доходов россиян.