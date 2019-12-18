Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян на 0,8%

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Росстат на основе корректировки данных заявил о росте реальных располагаемых доходов россиян за девять месяцев 2019 года на 0,8%.
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян на 0,8%
  • РИА Новости

«В результате изменения базы динамика реальных располагаемых денежных доходов за I—III кварталы 2019 года была скорректирована Росстатом в сторону увеличения на 0,3—1 п. п., уточнённая оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% год к году», — говорится в сообщении Минэкономразвития под названием «Картина деловой активности. Декабрь 2019 года». 

В начале декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы россиян за девять месяцев начали расти.

Позднее инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы роста доходов россиян.

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