Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян на 0,8%

Росстат на основе корректировки данных заявил о росте реальных располагаемых доходов россиян за девять месяцев 2019 года на 0,8%.

«В результате изменения базы динамика реальных располагаемых денежных доходов за I—III кварталы 2019 года была скорректирована Росстатом в сторону увеличения на 0,3—1 п. п., уточнённая оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% год к году», — говорится в сообщении Минэкономразвития под названием «Картина деловой активности. Декабрь 2019 года».

В начале декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы россиян за девять месяцев начали расти.

Позднее инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы роста доходов россиян.