Более 160 тысяч человек на Кубани остались без воды из-за аварии

Авария на Троицком групповом водоводе привела к тому, что без воды остались более 160 тыс. жителей Краснодарского края.

«В 05:10 мск 24 декабря поступило сообщение от ОД ЕДДС Крымского района о том, что произошёл порыв на магистральном водоводе в районе станицы Троицкой», — цитирует РИА Новости сообщение ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что в зоне отключения оказались четыре населённых пункта в Крымском районе, Новороссийске и Геленджике.

Место порыва обнаружено, ведутся земляные работы.

Также сообщается, что 39 цистерн организовано для подвоза воды населению.

Ранее более 160 тыс. человек остались без водоснабжения из-за аварии в Крымском районе Краснодарского края.