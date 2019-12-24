Более 160 тысяч человек на Кубани остались без воды из-за аварии
- РИА Новости
«В 05:10 мск 24 декабря поступило сообщение от ОД ЕДДС Крымского района о том, что произошёл порыв на магистральном водоводе в районе станицы Троицкой», — цитирует РИА Новости сообщение ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что в зоне отключения оказались четыре населённых пункта в Крымском районе, Новороссийске и Геленджике.
Место порыва обнаружено, ведутся земляные работы.
Также сообщается, что 39 цистерн организовано для подвоза воды населению.
Ранее более 160 тыс. человек остались без водоснабжения из-за аварии в Крымском районе Краснодарского края.