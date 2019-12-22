Свыше 160 тысяч человек остались без водоснабжения под Краснодаром
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- РИА Новости
«Произошёл прорыв магистрального водовода возле хутора Новотроицкий, в зону отключения попали Новороссийск, Геленджик и Крымский район, с населением более 160 тыс. человек», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что без воды остались около 6,5 тыс. жилых домов и 48 социальных объектов.
10 декабря стало известно, что более 20 тыс. человек и четыре социально значимых объекта в Курске остались без тепла и горячей воды из-за аварии на магистральном трубопроводе.