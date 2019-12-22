Свыше 160 тысяч человек остались без водоснабжения под Краснодаром

Короткая ссылка
Более 160 тыс. человек остались без водоснабжения из-за аварии в Крымском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Свыше 160 тысяч человек остались без водоснабжения под Краснодаром
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Произошёл прорыв магистрального водовода возле хутора Новотроицкий, в зону отключения попали Новороссийск, Геленджик и Крымский район, с населением более 160 тыс. человек», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что без воды остались около 6,5 тыс. жилых домов и 48 социальных объектов.

10 декабря стало известно, что более 20 тыс. человек и четыре социально значимых объекта в Курске остались без тепла и горячей воды из-за аварии на магистральном трубопроводе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить