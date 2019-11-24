В Курске 3,7 тысячи человек остались без горячей воды из-за аварии

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В МЧС заявили, что около 3,7 тыс. жителей Курска остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплосетях.
В Курске 3,7 тысячи человек остались без горячей воды из-за аварии
  • © pixabay.com

Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.

«В зону отключения попали 18 многоквартирных жилых домов различной этажности с населением 3650 человек (из них 428 детей). Социально значимых объектов — пять (одна школа, три детских сада, одна поликлиника)», — указывается в заявлении.

Это уже третья подобная авария за три дня в городе. Первая произошла в Курске ночью 22 ноября, в результате без отопления и горячей воды оказались порядка 16 тыс. человек, в том числе почти 4 тыс. детей. Вечером этого же дня стало известно о новой аварии, лишившей тепла порядка 20 тыс. человек. В обоих случаях удалось оперативно устранить повреждения.

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