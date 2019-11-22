В Курске около 16 тысяч жителей остались без отопления из-за аварии на теплосетях

В Курске сообщили об аварии на теплосетях, из-за которой около 16 тысяч жителей города остались без отопления и горячей воды, передаёт ФАН со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

В МЧС сообщили, что получили данные об отключении на теплотрассе 22 ноября, около 01:00 по московскому времени. В зону ЧП попали 72 многоквартирных жилых дома, где проживают около 16 тыс. человек, в том числе четыре тыс. детей.

По данным ведомства, в зоне отключения в том числе оказались две школы, политехнический колледж, Юго-Западный государственный университет, два детских сада и три поликлиники.

В МЧС уточнили, что холодное водоснабжение в городе не нарушено.

Ранее сообщалось, что в Барнауле ввели режим повышенной готовности из-за аварии на теплосети.