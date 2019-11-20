В Барнауле ввели режим повышенной готовности из-за аварии на теплосети

В двух районах Барнаула из-за коммунальной аварии введён режим повышенной готовности. Об этом говорится в сообщении на сайте мэрии города.

«В настоящее время введён режим повышенной готовности в Октябрьском и Железнодорожном районах города, подготовлены к развёртыванию пункты временного размещения граждан в случае необходимости... В случае необходимости будет организована выдача имеющихся в наличии обогревателей в количестве 100 единиц», — отмечается в сообщении.

20 ноября в Железнодорожном районе города Барнаула произошло повреждение магистральной теплосети диаметром 600 мм на проспекте Ленина, 142. В результате без отопления и горячего водоснабжения остались два детских сада в Октябрьском районе, а также 26 жилых многоквартирных домов.

В среду, 20 ноября, температура в Барнауле опустилась до -25 °C.

Ранее URA.RU сообщало, что в школах Тюмени были отменены занятия для учащихся начальных классов из-за низких температур.