В Барнауле ввели режим повышенной готовности из-за аварии на теплосети
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«В настоящее время введён режим повышенной готовности в Октябрьском и Железнодорожном районах города, подготовлены к развёртыванию пункты временного размещения граждан в случае необходимости... В случае необходимости будет организована выдача имеющихся в наличии обогревателей в количестве 100 единиц», — отмечается в сообщении.
20 ноября в Железнодорожном районе города Барнаула произошло повреждение магистральной теплосети диаметром 600 мм на проспекте Ленина, 142. В результате без отопления и горячего водоснабжения остались два детских сада в Октябрьском районе, а также 26 жилых многоквартирных домов.
В среду, 20 ноября, температура в Барнауле опустилась до -25 °C.
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