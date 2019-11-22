В Курске около 20 тысяч жителей остались без отопления

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В Курске около 20 тыс. жителей города остались без отопления и горячей воды из-за аварий на теплосетях.
В Курске около 20 тысяч жителей остались без отопления
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Об этом информирует ГУ МЧС по региону.

«В зону отключения попали восемь улиц — ул. 50 лет Октября, ул. Студенческая, проспект Хрущёва, ул. Мыльникова, ул. Косухина, Майский бульвар, ул. Бойцов 9-й дивизии, пр-т Клыкова. Всего 159 многоквартирных жилых домов с населением порядка 20 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что около 16 тыс. жителей остались без отопления из-за аварии на теплосетях. 

Сообщалось, что в зону ЧП попали 72 многоквартирных жилых дома, где проживают около 16 тыс. человек, в том числе 4 тыс. детей.

Также в зоне отключения оказались две школы, политехнический колледж, два детских сада и три поликлиники.

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