Авария оставила более 20 тысяч жителей Курска без тепла и горячей воды

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Авария на магистральном трубопроводе привела к тому, что более 20 тыс. человек и четыре социально значимых объекта в Курске остались без тепла и горячей воды.
Авария оставила более 20 тысяч жителей Курска без тепла и горячей воды
  • © Виталий Аньков/РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что теплоснабжение и горячая вода отключены в Северо-Западном микрорайоне Центрального округа Курска.

«В зону отключения предварительно попадают 159 многоквартирных жилых домов различной этажности (от пятиэтажных до 17-этажных) в Северо-Западном микрорайоне с населением 20 538 человек», — указано в тексте.

Уточняется, что среди попавших в зону отключения — 5230 детей.

От теплоснабжения отключены одна школа и три детских сада.

24 ноября в МЧС заявили, что около 3,7 тыс. жителей Курска остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплосетях.

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