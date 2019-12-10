Авария оставила более 20 тысяч жителей Курска без тепла и горячей воды
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что теплоснабжение и горячая вода отключены в Северо-Западном микрорайоне Центрального округа Курска.
«В зону отключения предварительно попадают 159 многоквартирных жилых домов различной этажности (от пятиэтажных до 17-этажных) в Северо-Западном микрорайоне с населением 20 538 человек», — указано в тексте.
Уточняется, что среди попавших в зону отключения — 5230 детей.
От теплоснабжения отключены одна школа и три детских сада.
24 ноября в МЧС заявили, что около 3,7 тыс. жителей Курска остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплосетях.