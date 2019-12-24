В Новороссийске назвал сроки восстановления водоснабжения в городе

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко заявил, что водоснабжение в городе в полном объёме будет восстановлено утром во вторник, 24 декабря.

«Сейчас МУП «Водоканал» Новороссийска продолжает наполнять водоводы и ранее полностью опустошенные резервуары чистой воды. Выход на штатный режим подачи воды населению планируется не ранее 06:00», — написал он в Instagram.

Дяченко уточнил, что в данный момент автоцистерны продолжают подвоз воды населению.

22 декабря в пресс-службе МЧС России сообщили, что более 160 тыс. человек остались без водоснабжения из-за аварии в Крымском районе Краснодарского края.