Обвинение просит 3,5 года колонии участнику акции 27 июля Раджабову
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- РИА Новости
«Считаю, что вина Раджабова подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, а также видеозаписями. В связи с этим обвинение считает необходимым назначить наказание подсудимому в виде 3,5 года лишения свободы», — приводит ТАСС слова гособвинителя в Мещанском суде Москвы.
В ходе судебного заседания Раджабов признал, что бросил бутылку на этом мероприятии, но подчеркнул, что не пытался попасть в полицейских.
Из обвинительного заключения прокурора следует, что Раджабов бросил пластиковую бутылку с жидкостью в сторону полицейских, в результате чего они испытали чувство «страха и опасения».
9 декабря Тверской суд Москвы приговорил участника несанкционированной акции 27 июля Эдуарда Малышевского к трём годам колонии по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти.