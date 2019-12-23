Обвинение просит 3,5 года колонии участнику акции 27 июля Раджабову

Прокурор просит признать участника акции 27 июля в Москве Самариддина Раджабова виновным и назначить ему 3,5 года лишения свободы.

«Считаю, что вина Раджабова подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, а также видеозаписями. В связи с этим обвинение считает необходимым назначить наказание подсудимому в виде 3,5 года лишения свободы», — приводит ТАСС слова гособвинителя в Мещанском суде Москвы.

В ходе судебного заседания Раджабов признал, что бросил бутылку на этом мероприятии, но подчеркнул, что не пытался попасть в полицейских.

Из обвинительного заключения прокурора следует, что Раджабов бросил пластиковую бутылку с жидкостью в сторону полицейских, в результате чего они испытали чувство «страха и опасения».

9 декабря Тверской суд Москвы приговорил участника несанкционированной акции 27 июля Эдуарда Малышевского к трём годам колонии по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти.