Обвинение просит 3,5 года колонии участнику акции 27 июля Раджабову

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Прокурор просит признать участника акции 27 июля в Москве Самариддина Раджабова виновным и назначить ему 3,5 года лишения свободы.
Обвинение просит 3,5 года колонии участнику акции 27 июля Раджабову
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Считаю, что вина Раджабова подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, а также видеозаписями. В связи с этим обвинение считает необходимым назначить наказание подсудимому в виде 3,5 года лишения свободы», — приводит ТАСС слова гособвинителя в Мещанском суде Москвы.

В ходе судебного заседания Раджабов признал, что бросил бутылку на этом мероприятии, но подчеркнул, что не пытался попасть в полицейских. 

Из обвинительного заключения прокурора следует, что Раджабов бросил пластиковую бутылку с жидкостью в сторону полицейских, в результате чего они испытали чувство «страха и опасения».

9 декабря Тверской суд Москвы приговорил участника несанкционированной акции 27 июля Эдуарда Малышевского к трём годам колонии по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. 

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