Участника акции 27 июля Малышевского приговорили к трём годам колонии
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Назначить Малышевскому наказание в виде трёх лет колонии общего режима», — огласил приговор судья.
Малышевского признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья»).
По данным следствия, после задержания на акции 27 июля подсудимый выбил стекло в автозаке, в результате чего осколки упали на голову и плечо сотруднику полиции.