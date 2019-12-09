Участника акции 27 июля Малышевского приговорили к трём годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил участника несанкционированной акции 27 июля Эдуарда Малышевского к трём годом колонии по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти.

Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить Малышевскому наказание в виде трёх лет колонии общего режима», — огласил приговор судья.

Малышевского признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья»).

По данным следствия, после задержания на акции 27 июля подсудимый выбил стекло в автозаке, в результате чего осколки упали на голову и плечо сотруднику полиции.