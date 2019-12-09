Суд признал виновным участника акции 27 июля Малышевского
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Суд постановил признать виновным Малышевского по ч. 1 ст. 318 УК России («применение насилия в отношении представителя власти, не опасное для его жизни и здоровья»), — заявил судья.
Отмечается, что оглашение приговора продолжается.
Ранее прокурор попросил суд приговорить Малышевского к трём с половиной годам колонии общего режима.
По данным следствия, Малышевский после задержания на акции 27 июля выбил стекло в автозаке, в результате чего осколки упали на голову и плечо сотруднику полиции.
В ноябре Малышевский сообщил, что разбил стекло автозака вследствие душевного волнения.