Суд признал виновным участника акции 27 июля Малышевского

Тверской районный суд Москвы признал участника незаконной акции 27 июля в столице Эдуарда Малышевского виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил признать виновным Малышевского по ч. 1 ст. 318 УК России («применение насилия в отношении представителя власти, не опасное для его жизни и здоровья»), — заявил судья.

Отмечается, что оглашение приговора продолжается.

Ранее прокурор попросил суд приговорить Малышевского к трём с половиной годам колонии общего режима.

По данным следствия, Малышевский после задержания на акции 27 июля выбил стекло в автозаке, в результате чего осколки упали на голову и плечо сотруднику полиции.

В ноябре Малышевский сообщил, что разбил стекло автозака вследствие душевного волнения.