Прокурор просит 3,5 года колонии участнику акции 27 июля Малышевскому
- РИА Новости
«Прошу признать Малышевского виновным по предъявленному обвинению и назначить ему наказание в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — заявил прокурор в ходе заседания суда.
В сентябре Малышевскому предъявили обвинение по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия к представителю власти).
В ноябре в ходе заседания суда Малышевский сообщил, что разбил стекло автозака в ходе несанкционированной акции в Москве вследствие душевного волнения.