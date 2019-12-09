Прокурор просит 3,5 года колонии участнику акции 27 июля Малышевскому

Гособвинение попросило суд приговорить участника несогласованной акции 27 июля в Москве Эдуарда Малышевского к трём с половиной годам колонии общего режима по обвинению в применении насилия к представителю власти. Об этом сообщает Интерфакс.

«Прошу признать Малышевского виновным по предъявленному обвинению и назначить ему наказание в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — заявил прокурор в ходе заседания суда.

В сентябре Малышевскому предъявили обвинение по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия к представителю власти).

В ноябре в ходе заседания суда Малышевский сообщил, что разбил стекло автозака в ходе несанкционированной акции в Москве вследствие душевного волнения.