Эксперт рассказал о главной опасности тортов и мороженого

Короткая ссылка
Сопредседатель союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов в беседе с НСН рассказал о главной опасности тортов и мороженого.
Эксперт рассказал о главной опасности тортов и мороженого
  • Pixabay

«У мороженого одна проблема — это молочный жир. Как в случае с творогом, сливочным маслом, он заменяется растительным. Половина образцов занесена в чёрный список», — сообщил он.

По его словам, такая же проблема у тортов, причём производители нередко заявляют об использовании натуральных продуктов, молочных жиров, что не соответствует действительности.

Ранее заведующая организационно-методическим отделом по гастроэнтерологии НИИОЗММ ДЗМ Татьяна Шкурко в беседе с ФАН оценила рост заболеваний острым и хроническим панкреатитом в России за последние 30 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить