Эксперт рассказал о главной опасности тортов и мороженого

Сопредседатель союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов в беседе с НСН рассказал о главной опасности тортов и мороженого.

«У мороженого одна проблема — это молочный жир. Как в случае с творогом, сливочным маслом, он заменяется растительным. Половина образцов занесена в чёрный список», — сообщил он.

По его словам, такая же проблема у тортов, причём производители нередко заявляют об использовании натуральных продуктов, молочных жиров, что не соответствует действительности.

Ранее заведующая организационно-методическим отделом по гастроэнтерологии НИИОЗММ ДЗМ Татьяна Шкурко в беседе с ФАН оценила рост заболеваний острым и хроническим панкреатитом в России за последние 30 лет.