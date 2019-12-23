В Госдуме прокомментировали предложение запретить продажу никотиносодержащих изделий

Член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко в беседе с «Парламентской газетой» прокомментировал предложение запретить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией.

«К сожалению, никто этим вопросом серьёзно не занимался, пока в последний месяц не возникли случаи отравлений никотиносодержащими смесями в Новосибирске, Барнауле и других городах», — заявил Герасименко.

По его словам, в такой продукции нет табака — это конфеты, пропитанные определённым раствором и содержащие колоссальные дозы никотина, 60—100 мг.

Герасименко добавил, что в январе в Госдуме запланирована встреча с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и главой МВД Владимиром Колокольцевым, на которой парламентарии намерены обсудить текущую ситуацию в сфере распространения аналогов снюса.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях принятия запрета на продажу сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции.