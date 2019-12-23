В Татарстане завели ещё одно дело на посадившую сына за руль женщину

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело против жительницы Татарстана, которая посадила шестилетнего сына за руль автомобиля на скорости 130 км/ч, сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

«В отношении подозреваемой возбуждено ещё одно уголовное дело по ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»)», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что расследование уголовного дела в отношении женщины продолжается.

Ранее на неё завели новое дело — по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни».

Также было возбуждено дело по ст. 125 УК России («Оставление в опасности») и ст. 156 УК России («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Женщина оштрафована МВД в административном порядке на 35 тыс. рублей.