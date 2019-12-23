В Татарстане завели ещё одно дело на посадившую сына за руль женщину
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«В отношении подозреваемой возбуждено ещё одно уголовное дело по ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»)», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Отмечается, что расследование уголовного дела в отношении женщины продолжается.
Ранее на неё завели новое дело — по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни».
Также было возбуждено дело по ст. 125 УК России («Оставление в опасности») и ст. 156 УК России («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).
Женщина оштрафована МВД в административном порядке на 35 тыс. рублей.