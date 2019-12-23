В Татарстане завели ещё одно дело на посадившую сына за руль женщину

Короткая ссылка
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело против жительницы Татарстана, которая посадила шестилетнего сына за руль автомобиля на скорости 130 км/ч, сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
В Татарстане завели ещё одно дело на посадившую сына за руль женщину
  • © Следственный комитет Российской Федерации

«В отношении подозреваемой возбуждено ещё одно уголовное дело по ст. 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»)», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что расследование уголовного дела в отношении женщины продолжается.

Ранее на неё завели новое дело — по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни».

Также было возбуждено дело по ст. 125 УК России («Оставление в опасности») и ст. 156 УК России («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Женщина оштрафована МВД в административном порядке на 35 тыс. рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить