В Татарстане завели новое дело на посадившую сына за руль женщину

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Следственный комитет возбудил ещё одно уголовное дело против жительницы Татарстана, которая посадила шестилетнего сына за руль автомобиля на скорости 130 км/ч. Об этом говорится в сообщении на сайте СК России.
В Татарстане завели новое дело на посадившую сына за руль женщину
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«В ходе расследования уголовного дела следствие пришло к выводу о наличии в действиях подозреваемой признаков ещё одного состава преступления, в связи с чем сегодня в отношении неё возбуждено уголовное дело по ст. 151.2 УК России», — заявили в СК.

Отмечается, что дело возбуждено по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни».

Ранее было возбуждено дело по ст. 125 УК России («Оставление в опасности») и ст. 156 УК России («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Также МВД оштрафовало женщину в административном порядке на 35 тыс. рублей.

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