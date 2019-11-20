В Татарстане завели новое дело на посадившую сына за руль женщину

Следственный комитет возбудил ещё одно уголовное дело против жительницы Татарстана, которая посадила шестилетнего сына за руль автомобиля на скорости 130 км/ч. Об этом говорится в сообщении на сайте СК России.

«В ходе расследования уголовного дела следствие пришло к выводу о наличии в действиях подозреваемой признаков ещё одного состава преступления, в связи с чем сегодня в отношении неё возбуждено уголовное дело по ст. 151.2 УК России», — заявили в СК.

Отмечается, что дело возбуждено по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни».

Ранее было возбуждено дело по ст. 125 УК России («Оставление в опасности») и ст. 156 УК России («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Также МВД оштрафовало женщину в административном порядке на 35 тыс. рублей.