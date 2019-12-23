Совфед одобрил закон о расширении перечня редких заболеваний
- РИА Новости
Как уточняет Интерфакс, закон предусматривает включение в федеральный перечень двух редких заболеваний — апластической анемии неуточнённой и наследственного дефицита факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта — Прауэра).
По данным 2019 года, от этих заболеваний страдают 1518 россиян, включая 255 детей.
Согласно новому закону, из федерального бюджета на централизованную закупку лекарств для данной категории граждан будет ежегодно выделяться около 2 млрд рублей.
До этого препараты закупались региональными субъектами здравоохранения.
Проект данного закона был внесён на рассмотрение в Госдуму в конце ноября.
По мнению авторов инициативы, закон позволит также снизить финансовую нагрузку на регионы по обеспечению лекарствами граждан, страдающих редкими заболеваниями.