Совфед одобрил закон о расширении перечня редких заболеваний

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Совет Федерации одобрил закон о расширении федерального перечня редких заболеваний, лечение которых осуществляется Минздравом России за счёт бюджетных средств.
Совфед одобрил закон о расширении перечня редких заболеваний
  • РИА Новости

Как уточняет Интерфакс, закон предусматривает включение в федеральный перечень двух редких заболеваний — апластической анемии неуточнённой и наследственного дефицита факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта — Прауэра).

По данным 2019 года, от этих заболеваний страдают 1518 россиян, включая 255 детей.

Согласно новому закону, из федерального бюджета на централизованную закупку лекарств для данной категории граждан будет ежегодно выделяться около 2 млрд рублей.

До этого препараты закупались региональными субъектами здравоохранения.

Проект данного закона был внесён на рассмотрение в Госдуму в конце ноября.

По мнению авторов инициативы, закон позволит также снизить финансовую нагрузку на регионы по обеспечению лекарствами граждан, страдающих редкими заболеваниями.

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