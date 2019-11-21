В Госдуму внесли законопроект о расширении списка редких заболеваний

Короткая ссылка
В Государственную думу России был внесён законопроект, которым предлагается расширить федеральный перечень редких заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из федерального бюджета.
В Госдуму внесли законопроект о расширении списка редких заболеваний
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что авторы законопроекта также предлагают передать полномочия по обеспечению лекарствами людей, больных двумя редкими заболеваниями, Министерству здравоохранения России, так как власти субъектов страны в настоящий момент не справляются в полном объёме с финансовой нагрузкой по данному направлению.

«В этой связи на бюджетах субъектов Российской Федерации продолжает лежать значительная финансовая нагрузка... что не позволяет регионам в полной мере исполнить возложенные на них обязательства по финансированию закупок необходимых лекарственных препаратов в полном объёме», — указывается в документе.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с НСН рассказал о перспективах введения в России лекарственного страхования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить