В Госдуму внесли законопроект о расширении списка редких заболеваний

В Государственную думу России был внесён законопроект, которым предлагается расширить федеральный перечень редких заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из федерального бюджета.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что авторы законопроекта также предлагают передать полномочия по обеспечению лекарствами людей, больных двумя редкими заболеваниями, Министерству здравоохранения России, так как власти субъектов страны в настоящий момент не справляются в полном объёме с финансовой нагрузкой по данному направлению.

«В этой связи на бюджетах субъектов Российской Федерации продолжает лежать значительная финансовая нагрузка... что не позволяет регионам в полной мере исполнить возложенные на них обязательства по финансированию закупок необходимых лекарственных препаратов в полном объёме», — указывается в документе.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с НСН рассказал о перспективах введения в России лекарственного страхования.