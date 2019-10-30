В Госдуме оценили перспективу введения лекарственного страхования в России

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов рассказал о перспективах введения в России лекарственного страхования.

В беседе с НСН Тумусов пояснил, что лекарственное страхование подразумевает выдачу всех рецептурных медикаментов бесплатно по страховому полису. Он считает несправедливым тот факт, что в больницах лечение предоставляется бесплатно, а после выписки пациенты вынуждены приобретать медикаменты за свой счёт.

«Получается, что, например, у человека инсульт, его вылечили, отпустили, а ему дальше надо лечиться. Он должен покупать (лекарства), а это большие деньги. А если у него денег нет, он их не покупает — и второй инсульт или инфаркт», — отметил он.

Зампред уточнил, что выдача бесплатных лекарств по рецепту будет вводиться постепенно: сначала это будут препараты, необходимые при тяжёлых заболеваниях, таких как инсульт, инфаркт или сахарный диабет, а затем и другие рецептурные медикаменты.

По его словам, тема введения лекарственного страхования обсуждается правительством уже давно, и в течение ближайших лет в России все лекарства, выписанные врачом, будут предоставляться гражданам бесплатно.

Ранее «Российская газета» сообщала, что Минздрав готовит проект закона, по которому пациенты будут иметь возможность получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом, бесплатно или со скидкой.