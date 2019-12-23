Фигуранту дела об угрозах судье Мосгорсуда изменили меру пресечения

Следствие изменило меру пресечения на подписку о невыезде фигуранту уголовного дела об экстремизме и угрозах столичному судье Алексею Вересову. Обвиняемый будет отпущен из СИЗО 23 декабря, заявил его адвокат Максим Пашков.

«Вересову вручили постановление об изменении меры пресечения на подписку о невыезде ответственным работником СИЗО. До конца дня он выйдет под подписку», — цитирует его РИА Новости.

Адвокат уточнил, что его подзащитному изменили вменяемую статью: ранее ему предъявили обвинение в призывах к осуществлению экстремистской деятельности с помощью интернета, а теперь его обвиняют в угрозе убийством, причинением вреда здоровью в отношении судьи.

Новая статья предусматривает до трёх лет лишения свободы вместо ранее предполагаемых пяти.

Ранее Басманный суд Москвы постановил принудительно поместить четвёртого фигуранта указанного дела Михаила Квасова в психиатрический стационар для проведения экспертизы.

В ноябре Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда Алексея Криворучко.

По данному делу были арестованы трое подозреваемых.