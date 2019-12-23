В Совфеде объяснили необходимость запретить продажу никотиносодержащих изделий

Глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» объяснил необходимость запретить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией.

«Сейчас в первом чтении парламент рассмотрел законопроект, предусматривающий меры регулирования электронных сигарет и вейпов. Снюсы стали новой угрозой, которую тоже необходимо рассматривать. Мы просим правительство дать нам время, чтобы включить их поправками в будущий закон», — заявил он.

По его словам, во втором чтении документ рассмотрят только после зимних каникул, а распространение опасных для здоровья веществ надо прекратить уже сейчас.

Как отметил Рязанский, в настоящее время снюсы общедоступны и пока нет норм, запрещающих их продажу детям.

«В первую очередь необходимо приостановить оборот, чтобы основные потребители — несовершеннолетние россияне — не смогли получить такой товар», — добавил сенатор.

Ранее Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией.

Эксперт движения «Сильная Россия» по борьбе с наркоманией, председатель Общероссийского общественного движения по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни населения «Стройная Россия» Ольга Ванатова в беседе с НСН сообщила о скачке потребления снюса в школах в 2019 году.