В ДТП с грузовиком в Пермском крае пострадали девять человек

При столкновении автобуса с грузовым автомобилем в Пермском крае пострадали девять человек, передаёт пресс-служба Минздрава региона.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что детей среди пострадавших нет.

«Восемь из пострадавших госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести», — уточнили в ведомстве.

В то же время в МВД по Пермскому краю заявили о шести пострадавших в ДТП.

По данным ведомства, предварительно, инцидент произошёл около 12:45 (10:45 мск) на автодороге Пермь — Краснокамск.

49-летний водитель грузового автомобиля DAV без прицепа не предоставил преимущество в движении при совершении разворота, после чего столкнулся с рейсовым микроавтобусом.

Уточняется, что в настоящее время на месте инцидента работают экстренные службы.

В августе сообщалось, что в результате крупного ДТП с автобусом в Перми пострадали 35 человек.