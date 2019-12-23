В ДТП с грузовиком в Пермском крае пострадали девять человек

Короткая ссылка
При столкновении автобуса с грузовым автомобилем в Пермском крае пострадали девять человек, передаёт пресс-служба Минздрава региона.
В ДТП с грузовиком в Пермском крае пострадали девять человек
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что детей среди пострадавших нет.

«Восемь из пострадавших госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести», — уточнили в ведомстве. 

В то же время в МВД по Пермскому краю заявили о шести пострадавших в ДТП.

По данным ведомства, предварительно, инцидент произошёл около 12:45 (10:45 мск) на автодороге Пермь — Краснокамск. 

49-летний водитель грузового автомобиля DAV без прицепа не предоставил преимущество в движении при совершении разворота, после чего столкнулся с рейсовым микроавтобусом.

Уточняется, что в настоящее время на месте инцидента работают экстренные службы.

В августе сообщалось, что в результате крупного ДТП с автобусом в Перми пострадали 35 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить