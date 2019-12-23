В ДТП с грузовиком в Пермском крае пострадали девять человек
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что детей среди пострадавших нет.
«Восемь из пострадавших госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести», — уточнили в ведомстве.
В то же время в МВД по Пермскому краю заявили о шести пострадавших в ДТП.
По данным ведомства, предварительно, инцидент произошёл около 12:45 (10:45 мск) на автодороге Пермь — Краснокамск.
49-летний водитель грузового автомобиля DAV без прицепа не предоставил преимущество в движении при совершении разворота, после чего столкнулся с рейсовым микроавтобусом.
Уточняется, что в настоящее время на месте инцидента работают экстренные службы.
В августе сообщалось, что в результате крупного ДТП с автобусом в Перми пострадали 35 человек.