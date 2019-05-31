При столкновении двух автобусов в Перми пострадали шесть человек

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В результате столкновения двух автобусов в Перми пострадали шесть человек, сообщает URA.RU со ссылкой на краевой полицейский главк.
При столкновении двух автобусов в Перми пострадали шесть человек
  • РИА Новости

ДТП произошло на остановке «Таврическая» около 6:00 в пятницу, 31 мая.

Водитель автобуса №37 не справился с управлением, въехал в столб, а затем в стену магазина и в другой автобус.

«Пять пострадавших — двух водителей, двух кондукторов и одного пассажира доставили в больницу», — заявила сотрудница пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю Татьяна Асcанова. Шестой пострадавший от госпитализации отказался.

По предварительным данным, водитель почувствовал себя плохо за рулём.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае проводят проверку по факту ДТП с двумя погибшими.

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