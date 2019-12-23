В Приморье разработали законопроект о запрете продажи снюса детям

Фракция партии «Единая Россия» в законодательном собрании Приморского края вынесла инициативу о запрете продажи содержащих никотин жевательный смесей несовершеннолетним.

Об этом говорится в сообщении регионального отделения партии.

«Фракция «Единая Россия» в Законодательном собрании Приморского края выступила 17 декабря с инициативой о запрете продажи снюса несовершеннолетним», — указано в тексте.

Уточняется, что проект уже направлен в прокуратуру и в администрацию региона.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что правительство региона до конца года разработает законопроект по запрету продажи в магазинах сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин.