В Приморье разработали законопроект о запрете продажи снюса детям
Об этом говорится в сообщении регионального отделения партии.
«Фракция «Единая Россия» в Законодательном собрании Приморского края выступила 17 декабря с инициативой о запрете продажи снюса несовершеннолетним», — указано в тексте.
Уточняется, что проект уже направлен в прокуратуру и в администрацию региона.
Ранее глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что правительство региона до конца года разработает законопроект по запрету продажи в магазинах сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин.