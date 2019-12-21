В Якутии разработают законопроект по запрету продажи снюса

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что правительство региона до конца года разработает законопроект по запрету продажи в магазинах сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин.

«Поставил задачу перед правительством разработать законопроект по запрету продажи сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин, до 30 декабря», — написал Николаев в своём Instagram.

Глава региона отметил, что к нему стали поступать сообщения от взволнованных родителей, связанные с тем, что молодёжь начала употреблять снюс.

Он также добавил, что в России зафиксировано несколько летальных исходов из-за употребления таких смесей.

Ранее сообщалось, что члены Совета Федерации предложат запретить продажу жевательных и сосательных смесей с никотином несовершеннолетним.