В Якутии разработают законопроект по запрету продажи снюса
- АГН «Москва»
- © Андрей Любимов
«Поставил задачу перед правительством разработать законопроект по запрету продажи сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин, до 30 декабря», — написал Николаев в своём Instagram.
Глава региона отметил, что к нему стали поступать сообщения от взволнованных родителей, связанные с тем, что молодёжь начала употреблять снюс.
Он также добавил, что в России зафиксировано несколько летальных исходов из-за употребления таких смесей.
Ранее сообщалось, что члены Совета Федерации предложат запретить продажу жевательных и сосательных смесей с никотином несовершеннолетним.