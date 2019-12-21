В Якутии разработают законопроект по запрету продажи снюса

Короткая ссылка
Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что правительство региона до конца года разработает законопроект по запрету продажи в магазинах сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин.
В Якутии разработают законопроект по запрету продажи снюса
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Любимов

«Поставил задачу перед правительством разработать законопроект по запрету продажи сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин, до 30 декабря», — написал Николаев в своём Instagram.

Глава региона отметил, что к нему стали поступать сообщения от взволнованных родителей, связанные с тем, что молодёжь начала употреблять снюс.

Он также добавил, что в России зафиксировано несколько летальных исходов из-за употребления таких смесей.

Ранее сообщалось, что члены Совета Федерации предложат запретить продажу жевательных и сосательных смесей с никотином несовершеннолетним.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить