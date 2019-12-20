СМИ: Сенаторы предложат запретить продажу жевательных смесей с никотином несовершеннолетним

Короткая ссылка
Члены Совета Федерации предложат запретить продажу жевательных и сосательных смесей с никотином несовершеннолетним, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на источник.
СМИ: Сенаторы предложат запретить продажу жевательных смесей с никотином несовершеннолетним
  • РИА Новости

Утверждается, что на пленарном заседании в ближайший понедельник сенаторы примут соответствующее обращение в правительство.

В пятницу, 20 декабря, этот вопрос обсуждали на заседании комитета Совфеда по социальной политике.

С начала года МВД России получило более двух тысяч обращений от граждан с жалобами на распространение среди подростков никотиносодержащих смесей, конфет и мармеладок.

Ранее депутат Госдумы, член центрального штаба ОНФ Наталья Костенко в беседе с НСН заявила, что штрафы за продажу снюсов есть, но они не работают.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить