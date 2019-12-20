СМИ: Сенаторы предложат запретить продажу жевательных смесей с никотином несовершеннолетним

Члены Совета Федерации предложат запретить продажу жевательных и сосательных смесей с никотином несовершеннолетним, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на источник.

Утверждается, что на пленарном заседании в ближайший понедельник сенаторы примут соответствующее обращение в правительство.

В пятницу, 20 декабря, этот вопрос обсуждали на заседании комитета Совфеда по социальной политике.

С начала года МВД России получило более двух тысяч обращений от граждан с жалобами на распространение среди подростков никотиносодержащих смесей, конфет и мармеладок.

Ранее депутат Госдумы, член центрального штаба ОНФ Наталья Костенко в беседе с НСН заявила, что штрафы за продажу снюсов есть, но они не работают.