В ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали семь человек
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- РИА Новости
«В воскресенье в 13:00 (09:00 мск) на 13-м километре автодороги Минусинск — Белык водитель автобуса Kia Granbird не справился с управлением и съехал в кювет», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
В ГИБДД уточнили, что в автобусе ехали 20 человек. Семь пассажиров будут находиться на амбулаторном лечении.
Ранее сообщалось о гибели одного человека и двух пострадавших в результате аварии на МКАД в районе Бесединского шоссе.
В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате которого один человек погиб, ещё пятеро пострадали.