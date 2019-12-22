В ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали семь человек

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Семь человек получили травмы в результаты съезда автобуса Kia в кювет в Красноярском крае. Об этом сообщает ГИБДД России.
В ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали семь человек
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«В воскресенье в 13:00 (09:00 мск) на 13-м километре автодороги Минусинск — Белык водитель автобуса Kia Granbird не справился с управлением и съехал в кювет», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В ГИБДД уточнили, что в автобусе ехали 20 человек. Семь пассажиров будут находиться на амбулаторном лечении.

Ранее сообщалось о гибели одного человека и двух пострадавших в результате аварии на МКАД в районе Бесединского шоссе.

В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате которого один человек погиб, ещё пятеро пострадали.

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