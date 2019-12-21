В Башкирии в результате ДТП погибли три человека

Около села Аскарово в Башкирии в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека. Об этом сообщили в МВД по региону.

«По предварительным данным, около села Аскарово произошло лобовое столкновение автомашин ZAZ Chance и Skoda Fabia», — приводит ТАСС сообщение.

Согласно имеющейся информации, «погибли два человека, которые ехали в автомобиле ZAZ Chance, и один человек в Skoda, пять человек доставлены в больницу с различными травмами».

Все обстоятельства ДТП выясняются.

В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате которого погиб один человек, ещё пятеро пострадали.