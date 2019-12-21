В Курганской области в результате ДТП погибли три человека

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На трассе в Курганской области произошла авария с участием грузовика и легковой машины. В результате происшествия погибли три человека.
В Курганской области в результате ДТП погибли три человека
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В 15:51 поступило сообщение, что в районе села Тебенякское Белозерского района на федеральной трассе Р254 произошло ДТП с участием грузового автомобиля Volvo и легкового автомобиля ВАЗ-2109», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в результате происшествия погибли три человека, пострадал один ребёнок пяти лет. Его госпитализировали.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате которого погиб один человек, ещё пятеро пострадали.

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