В Курганской области в результате ДТП погибли три человека
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«В 15:51 поступило сообщение, что в районе села Тебенякское Белозерского района на федеральной трассе Р254 произошло ДТП с участием грузового автомобиля Volvo и легкового автомобиля ВАЗ-2109», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что в результате происшествия погибли три человека, пострадал один ребёнок пяти лет. Его госпитализировали.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате которого погиб один человек, ещё пятеро пострадали.