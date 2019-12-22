Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на МКАД

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Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии на МКАД в районе Бесединского шоссе.
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на МКАД
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

«На 22 км МКАД произошло столкновение трёх автомобилей, в ДТП никто не пострадал. Однако позднее водитель ещё одной легковушки въехал в столкнувшиеся автомобили. В результате произошедшего погиб один человек, ещё двое ранены», — сказал собеседник.

Ранее на Дмитровском шоссе в Москве произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей.

В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате которого погиб один человек, ещё пятеро пострадали.

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