По факту ДТП в Оренбургской области возбуждено уголовное дело

В региональном управлении МВД по Оренбургской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту ДТП, в результате которого четыре человека погибли и ещё пятеро пострадали.

«Следователем ОМВД России по Новосергиевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее сообщалось о четырёх погибших и пяти пострадавших при столкновении грузового автомобиля с микроавтобусом под Оренбургом.

19 декабря в СК России возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек, в том числе четверых полицейских, в ДТП на трассе в Алтайском крае.

В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате которого один человек погиб, ещё пятеро пострадали.