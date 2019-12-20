Четыре человека погибли и пять пострадали в ДТП под Оренбургом

Четыре человека погибли и пять пострадали при столкновении грузового автомобиля MAN с микроавтобусом под Оренбургом. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

«Прибывшими на место ДТП полицейскими предварительно установлено, что произошло столкновение пассажирского микроавтобуса, который направлялся в сторону города Бузулука, с автомобилем MAN с прицепом, он ехал во встречном направлении. В результате дорожного происшествия четыре пассажира микроавтобуса погибли, пять человек госпитализированы», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В МВД уточнили, что авария произошла на трассе Оренбург—Самара.

Ранее сообщалось о гибели пяти человек, в том числе четверых полицейских, в результате ДТП на трассе в Алтайском крае.

В августе Пятый канал передавал, что в Санкт-Петербурге иномарка сбила трёх человек, ожидавших разрешающего сигнала светофора у пешеходного перехода.