Четыре человека погибли и пять пострадали в ДТП под Оренбургом

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Четыре человека погибли и пять пострадали при столкновении грузового автомобиля MAN с микроавтобусом под Оренбургом. Об этом сообщает региональное управление МВД России.
Четыре человека погибли и пять пострадали в ДТП под Оренбургом
  • РИА Новости

«Прибывшими на место ДТП полицейскими предварительно установлено, что произошло столкновение пассажирского микроавтобуса, который направлялся в сторону города Бузулука, с автомобилем MAN с прицепом, он ехал во встречном направлении. В результате дорожного происшествия четыре пассажира микроавтобуса погибли, пять человек госпитализированы», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В МВД уточнили, что авария произошла на трассе Оренбург—Самара.

Ранее сообщалось о гибели пяти человек, в том числе четверых полицейских, в результате ДТП на трассе в Алтайском крае.

В августе Пятый канал передавал, что в Санкт-Петербурге иномарка сбила трёх человек, ожидавших разрешающего сигнала светофора у пешеходного перехода.

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