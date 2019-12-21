Кабмин одобрил новые штрафы за информацию о наркотиках в интернете

Правительство России одобрило проект о введении новых штрафов за размещение в интернете запрещённой информации о наркотических веществах.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности за размещение (распространение) запрещённой информации о наркотических средствах», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Уточняется, что речь также идёт о психотропных веществах.

Законопроект предусматривает введение повышенных штрафов для владельцев интернет-ресурсов, на которых ведётся пропаганда наркотиков.

29 апреля член Совета Федерации Ирина Рукавишникова внесла в Государственную думу законопроект, направленный на борьбу с «аптечной наркоманией», который подразумевает введение повышенных штрафов за нарушение закона в сфере обращения лекарств, обладающих психоактивным действием.