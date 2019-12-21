Кабмин одобрил новые штрафы за информацию о наркотиках в интернете

Короткая ссылка
Правительство России одобрило проект о введении новых штрафов за размещение в интернете запрещённой информации о наркотических веществах.
Кабмин одобрил новые штрафы за информацию о наркотиках в интернете
  • Pixabay

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности за размещение (распространение) запрещённой информации о наркотических средствах», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Уточняется, что речь также идёт о психотропных веществах.

Законопроект предусматривает введение повышенных штрафов для владельцев интернет-ресурсов, на которых ведётся пропаганда наркотиков.

29 апреля член Совета Федерации Ирина Рукавишникова внесла в Государственную думу законопроект, направленный на борьбу с «аптечной наркоманией», который подразумевает введение повышенных штрафов за нарушение закона в сфере обращения лекарств, обладающих психоактивным действием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить