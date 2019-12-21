Диетолог рассказала, сколько красной икры можно съесть на Новый год

Врач-диетолог Маргарита Королёва в интервью радио Sputnik заявила, что во время новогоднего застолья лучше есть не больше чайной ложки красной икры, так как это жировой продукт, оказывающий воздействие на желудок и печень.

Она напомнила, что икру обычно едят с белым хлебом и сливочным маслом.

«Желудок и печень не готовы воспринимать эти продукты в большом количестве. Икры надо не больше чайной ложечки, двух-трех канапе за длинное новогоднее застолье», — рассказала она.

Специалист добавила, что любой продукт с высоким содержанием жира или белка нужно употреблять вместе с полезным гарниром.

«Это должны быть листовые салаты или овощи, которые сохранили свою «хрусткость», — сказала Королёва.

Диетолог объяснила, что в овощах должны быть пищевые волокна, которые помогут усвоиться вредным компонентам пищи.

Ранее диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала о продуктах, которые не рекомендуется употреблять перед сном.