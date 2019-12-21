Диетолог рассказала, сколько красной икры можно съесть на Новый год
- АГН «Москва»
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Она напомнила, что икру обычно едят с белым хлебом и сливочным маслом.
«Желудок и печень не готовы воспринимать эти продукты в большом количестве. Икры надо не больше чайной ложечки, двух-трех канапе за длинное новогоднее застолье», — рассказала она.
Специалист добавила, что любой продукт с высоким содержанием жира или белка нужно употреблять вместе с полезным гарниром.
«Это должны быть листовые салаты или овощи, которые сохранили свою «хрусткость», — сказала Королёва.
Диетолог объяснила, что в овощах должны быть пищевые волокна, которые помогут усвоиться вредным компонентам пищи.
Ранее диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала о продуктах, которые не рекомендуется употреблять перед сном.