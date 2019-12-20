В Госдуме оценили планы снизить нештрафуемый порог превышения скорости

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский прокомментировал RT заявление вице-премьера Максима Акимова о том, что нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
В Госдуме оценили планы снизить нештрафуемый порог превышения скорости
  • РИА Новости

«Так и надо говорить: мы хотим дать возможность провести эксперимент в отдельных субъектах Российской Федерации, кто на это пойдёт? Тогда нужно смотреть эти субъекты, спросить мнение общественников, автомобилистов и после этого принимать соответствующее решение... С тем, чтобы при соблюдении безопасности дорожного движения решения, которые принимались на уровне субъекта, были солидаризированы с гражданским обществом, которое тоже переживает за безопасность дорожного движения, за аварии на дорогах и, соответственно, за всех участников», — пояснил Афонский. 

Парламентарий также подчеркнул, что есть цель, поставленная президентом, что к 2030 году дороги должны стать безаварийными.

«Во всяком случае, чтобы по объективным причинам не было никаких предпосылок к тому, чтобы страшные трагедии на дороге были», — заключил он.

Ранее Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.

Он подчеркнул, что двигаться к этому предлагается аккуратно, в режиме пилотных зон.

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