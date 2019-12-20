В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера Максима Акимова.

При этом нештрафуемое превышение скорости в 10 км/ч будет вводиться постепенно, в режиме пилотных зон, сообщил он по итогам заседания правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Делать мы это точно будем — у нас ни с технической точки зрения, ни с точки зрения правил установки средств фотовидеофиксации нет никаких сомнений, что и точность показаний приборов в автомобиле, и точность работы камер абсолютно точно позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителей за превышение скоростного порога и уходить от ситуации, когда водитель в своей голове всегда прибавляет к скоростному ограничению 20 км/ч, просто интуитивно это делая, считая, что это дозволенный режим. Нет, это не так. Есть правила дорожного движения, их надо соблюдать», — сказал он.

Он подчеркнул, что двигаться к этому предлагается аккуратно, в режиме пилотных зон.

«Возможно, если мы будем поддержаны, мы внесём предложения о том, что такое право будет предоставлено либо городам федерального значения, либо миллионникам, либо столицам субъектов Федерации, а может быть, всем городским поселениям будет предоставлено право понижать такой скоростной порог для отдельных скоростных режимов», — добавил он.

По его словам, в год такая мера только по городам позволит спасти более 1,8 тыс. человеческих жизней.

«Вот это цена вопроса», — отметил вице-премьер.

Он рассчитывает, что необходимые законодательные решения примут в течение 2020 года.

«В отношении всей конструкции — мы не достигнем показателей указа, если мы эти меры не реализуем в отношении всей страны довольно быстро — то есть условно до 2022—2023 года», — добавил Акимов.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что ведомство выступает против снижения ненаказуемого порога превышения скорости.

В начале декабря российский премьер Дмитрий Медведев прокомментировал инициативу.

Он указал, что снижение допустимого порога до 10 км/ч может стать поводом для штрафа водителей в ситуации, когда они не собирались нарушить ПДД.