Бастрыкин назвал трагедией стрельбу у здания ФСБ в Москве

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал трагедией произошедшую 19 декабря у здания ФСБ в центре Москвы стрельбу. Он также пообещал провести тщательное расследование причин и обстоятельств произошедшего.
Бастрыкин назвал трагедией стрельбу у здания ФСБ в Москве
  • Reuters

«Да, к сожалению, в наше мирное время произошла трагедия, в результате которой погиб сотрудник ФСБ России. Выражаю самые глубокие соболезнования родным погибшего сотрудника Федеральной службы безопасности. Заверяю, что следствием будут приняты исчерпывающие меры для того, чтобы детально установить причины и обстоятельства произошедшего», — написал он в обращении на странице в социальной сети «ВКонтакте».

19 декабря в районе Большой Лубянки в Москве произошла стрельба. В результате ЧП, по последним данным, погиб сотрудник ФСБ и пострадали пять человек, в том числе один гражданский.

Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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