При стрельбе на Лубянке в Москве пострадал один гражданский

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В результате стрельбы в районе Большой Лубянки в Москве, по последним данным, погиб сотрудник ФСБ и пострадали пять человек. Один из пострадавших — гражданский, остальные — сотрудники правоохранительных органов.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. 

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина дело передано для расследования в центральный аппарат ведомства.

СК установил, что вечером 19 декабря мужчина возле здания ФСБ открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. 

«В результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, ещё пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. Злоумышленник ликвидирован», — заявили в пресс-службе.

Ранее СК возбудил дело по ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

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