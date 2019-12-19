При стрельбе на Лубянке в Москве пострадал один гражданский
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина дело передано для расследования в центральный аппарат ведомства.
СК установил, что вечером 19 декабря мужчина возле здания ФСБ открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов.
«В результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, ещё пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. Злоумышленник ликвидирован», — заявили в пресс-службе.
Ранее СК возбудил дело по ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).