СК возбудил дело после стрельбы в центре Москвы
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.
«По факту стрельбы на улице Большая Лубянка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)», — заявила она.
Ранее в ФСБ сообщили, что неизвестный открыл стрельбу на Большой Лубянке. Нападавший нейтрализован, есть пострадавшие.
В Кремле сообщили, что президенту России Владимиру Путину доложили о стрельбе.