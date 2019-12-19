ОТКРЫВШИЙ СТРЕЛЬБУ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ ДЕЙСТВОВАЛ В ОДИНОЧКУ — ФСБ

СК возбудил дело после стрельбы в центре Москвы

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Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов после стрельбы на улице Большая Лубянка в центре Москвы.
СК возбудил дело после стрельбы в центре Москвы
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко. 

«По факту стрельбы на улице Большая Лубянка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)», — заявила она. 

Ранее в ФСБ сообщили, что неизвестный открыл стрельбу на Большой Лубянке. Нападавший нейтрализован, есть пострадавшие.

В Кремле сообщили, что президенту России Владимиру Путину доложили о стрельбе. 

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