Собянин прокомментировал стрельбу в центре Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал произошедшую 19 декабря в центре Москвы стрельбу.

«Во вчерашней стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ. Соболезную его родным и близким. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Спасибо бойцам ФСБ, которые оперативно ликвидировали преступника», — написал он в Twitter.

Ранее соболезнования в связи с гибелью человека у здания ФСБ выразила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Омбудсмен также пожелала всем пострадавшим в результате данного инцидента скорейшего выздоровления.

В результате стрельбы в районе Большой Лубянки в Москве, по последним данным, погиб сотрудник ФСБ и пострадали пять человек.