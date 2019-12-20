Собянин прокомментировал стрельбу в центре Москвы
- Reuters
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«Во вчерашней стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ. Соболезную его родным и близким. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Спасибо бойцам ФСБ, которые оперативно ликвидировали преступника», — написал он в Twitter.
Ранее соболезнования в связи с гибелью человека у здания ФСБ выразила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Омбудсмен также пожелала всем пострадавшим в результате данного инцидента скорейшего выздоровления.
В результате стрельбы в районе Большой Лубянки в Москве, по последним данным, погиб сотрудник ФСБ и пострадали пять человек.