Москалькова соболезнует семье погибшего при стрельбе у здания ФСБ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила соболезнования родным и близким погибшего при стрельбе у здания ФСБ на Лубянке.

«Выражаю соболезнования семье и близким погибшего в результате стрельбы у здания ФСБ», — написала Москалькова в своём Instagram.

Омбудсмен также пожелала всем пострадавшим в результате данного инцидента скорейшего выздоровления.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в районе Большой Лубянки в Москве, по последним данным, погиб сотрудник ФСБ и пострадали пять человек.

СК установил, что вечером 19 декабря мужчина возле здания ФСБ открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов.