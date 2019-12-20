Москалькова соболезнует семье погибшего при стрельбе у здания ФСБ
«Выражаю соболезнования семье и близким погибшего в результате стрельбы у здания ФСБ», — написала Москалькова в своём Instagram.
Омбудсмен также пожелала всем пострадавшим в результате данного инцидента скорейшего выздоровления.
Ранее стало известно, что в результате стрельбы в районе Большой Лубянки в Москве, по последним данным, погиб сотрудник ФСБ и пострадали пять человек.
СК установил, что вечером 19 декабря мужчина возле здания ФСБ открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов.