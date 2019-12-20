Адвокат осуждённой за теракт в метро Петербурга обжаловал приговор

Виктор Дроздов, адвокат осуждённой на 20 лет за теракт в метро Санкт-Петербурга в 2017 году Шохисты Каримовой, подал апелляцию на приговор.

«Жалоба подана», — приводит ТАСС его слова.

10 декабря адвокат Марат Сагиев, представляющий интересы пятерых фигурантов дела о теракте в метро Санкт-Петербурга, заявил, что его клиенты намерены подать апелляцию на приговор суда.

Суд в Санкт-Петербурге приговорил основного фигуранта дела Аброра Азимова к пожизненному заключению. Как сообщалось, он не признал вину в ходе судебного заседания.

Других фигурантов данного дела суд приговорил к различным тюремным срокам. Они получили от 19 до 28 лет лишения свободы.

3 апреля 2017 года в петербургском метро произошёл взрыв. В результате погибли 16 человек (включая террориста-смертника), более 50 пострадали.

Подробнее — в материале RT.