Адвокат осуждённой за теракт в метро Петербурга обжаловал приговор
- РИА Новости
«Жалоба подана», — приводит ТАСС его слова.
10 декабря адвокат Марат Сагиев, представляющий интересы пятерых фигурантов дела о теракте в метро Санкт-Петербурга, заявил, что его клиенты намерены подать апелляцию на приговор суда.
Суд в Санкт-Петербурге приговорил основного фигуранта дела Аброра Азимова к пожизненному заключению. Как сообщалось, он не признал вину в ходе судебного заседания.
Других фигурантов данного дела суд приговорил к различным тюремным срокам. Они получили от 19 до 28 лет лишения свободы.
3 апреля 2017 года в петербургском метро произошёл взрыв. В результате погибли 16 человек (включая террориста-смертника), более 50 пострадали.
Подробнее — в материале RT.