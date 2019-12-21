В России снизились продажи мандаринов

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Александра Рыкова
Продажи мандаринов в декабре этого года (с 1-го по 16-е число) по сравнению с таким же периодом прошлого года упали на 15%. Об этом свидетельствуют данные платформы фискальных данных «Такском», с которыми ознакомился RT.
В России снизились продажи мандаринов
  • Pixabay

Средняя цена за килограмм фруктов за этот же период упала на 2% и составила 84,8 руб.

Самыми популярными среди россиян по числу покупок стали мандарины из Турции. На втором месте — цитрусовые из Абхазии, на третьем — из Китая. Также популярны мандарины из Марокко и Испании.

Всего проанализировано более 17 млрд кассовых чеков.

Аналитики при этом отмечают, что, несмотря на снижение спроса на мандарины в начале декабря, ближе к Новому году ситуация может измениться. Так, в конце декабря прошлого года продажи мандаринов выросли в два раза по сравнению с началом месяца.

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