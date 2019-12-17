Специалисты Роспотребнадзора назвали необходимые зимой продукты

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Эксперты Роспотребнадзора рассказали, какие продукты необходимо употреблять зимой, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Специалисты Роспотребнадзора назвали необходимые зимой продукты
  • РИА Новости

По словам специалистов, зимой в рационе должны присутствовать питательные вещества, которые необходимы для поддержания функциональной активности, обменных процессов и иммунной системы, поскольку при низкой температуре воздуха возрастают энергозатраты организма.

«В рацион питания необходимо включить жирную рыбу, которая содержит ненасыщенные жирные кислоты омега-3, растительные масла и зерновые продукты (цельнозерновые или с добавлением отрубей и проростков)», — отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, сотрудники ведомства рекомендуют употреблять свежую зелень, овощи, фрукты и орехи.

Специалисты также добавили, что в холодное время года стоит ограничить употребление заготовок, которые содержат повышенное количество соли.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок для ребёнка.

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