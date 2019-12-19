Ветер повалил новогодние ёлки в трёх российских городах

В Вологде, Иванове и Рязани сильный ветер повалил новогодние ели.

Как сообщил в Facebook мэр Вологды Сергей Воропанов, пострадавших в результате инцидента нет, однако установить ёлку на место не получится, поэтому её придётся заменить. Дерево упало на площади Революции.

По данным РИА Новости, в Рязани ёлка рухнула на площади у торгового центра «Барс». Как заявила агентству представитель городской администрации, её уже подняли, в произошедшем не было «ничего экстраординарного».

Вместе с этим в Иванове, по данным мэрии города, новогодняя ель упала на площади Ленина. В ближайшие часы её разберут и отправят на ремонтную базу, где отремонтируют и вернут на прежнее место до празднования Нового года.

Ранее во Владивостоке полиция задержала мужчину, который устроил дрифт вокруг главной городской ёлки на центральной площади и повредил декоративную фигуру стоимостью 677 тыс. рублей.