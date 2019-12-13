Спасатели проверяют места для новогодних праздников в Хабаровском крае
- РИА Новости
Должно быть осмотрено 350 зданий, сооружений и площадок. Прежде всего будут обращать внимание на пожарную безопасность.
«На сегодняшний день осмотрели уже порядка 200 объектов. По итогу выявили 235 нарушений, которые были устранены на месте», — заявил заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Иван Колонтай.
По его словам, также проводились консультации, инструктажи и тренировки.
Ранее сообщалось, что МЧС начало внеплановые проверки мест проведения детских новогодних праздников.
Как сообщала «Газета.Ru», Роскомнадзор напомнил об опасности незаконного сбора данных на сайтах по продаже билетов на ёлки.