Спасатели проверяют места для новогодних праздников в Хабаровском крае

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Спасатели начали проверять места для новогодних праздников в Хабаровском крае, сообщает kp.ru.
Спасатели проверяют места для новогодних праздников в Хабаровском крае
  • РИА Новости

Должно быть осмотрено 350 зданий, сооружений и площадок. Прежде всего будут обращать внимание на пожарную безопасность.

«На сегодняшний день осмотрели уже порядка 200 объектов. По итогу выявили 235 нарушений, которые были устранены на месте», — заявил заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Иван Колонтай.

По его словам, также проводились консультации, инструктажи и тренировки.

Ранее сообщалось, что МЧС начало внеплановые проверки мест проведения детских новогодних праздников.

Как сообщала «Газета.Ru», Роскомнадзор напомнил об опасности незаконного сбора данных на сайтах по продаже билетов на ёлки.

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